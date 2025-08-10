McNulty fa suo il Giro di Polonia

Il Giro delle sorprese non tradisce nemmeno l'ultimo giorno. Cronometro di soli 12 chilometri e mezzo sufficienti per una rimescolata finale. L'americano Brandon McNulty fa "all in" e si prende tutto. Crono e Giro. Partito come penultimo, in un ordine inverso rispetto alla Generale, l'atleta della UAE Emirates ha chiuso in 14'31'', 12 secondi meglio dell'ottimo Lorenzo Milesi, a lungo rimasto al comando della tappa. Terzo Matteo Sobrero, 15 secondi il suo ritardo, che ha fatto meglio di Antonio Tiberi, quarto. E quindi secondo nella nella classifica finale alle spalle del vincitore McNulty staccato di 29 secondi.

Sul terzo gradino del podio sale Sobrero terzo grazie appunto all'eccellente finale. Il monegasco Victor Langellotti, che al via indossava la maglia di leader e un grande sogno, finisce bastonato. Quarto, che in questo caso è una Caporetto. Mentre c'è un altro italiano nella top ten, è Filippo Zana. Continua la stagione dei record della UAE Emirates che attacca il record del Team Colombia stabilito nel 2009 con 85 successi. L'anno scorso, trascinata dalle 25 vittorie del capitano Pogacar, la Emirates è arrivata a 81.







