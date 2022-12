RICONOSCIMENTI Medaglia di bronzo a Renè Rastelli Premiato a Grenoble per l'impegno dimostrato in ambito sportivo e sociale

Medaglia di bronzo a Renè Rastelli.

Il sammarinese René Rastelli, residente a Grenoble, è stato premiato con la medaglia di bronzo dal Ministero dello Sport dei Giocchi Olimpici e Paralimici per l'impegno dimostrato sia in ambito sportivo che in quello sociale. Rastelli è stati premiato nei saloni d'onore della Prefettura di Grenoble, dal senatore Michel Savin che ricopre anche l'incarico di presidente del gruppo di studi sulle pratiche sportive. Renè Rastelli ha voluto condividere il premio con la famiglia e con tutti i membri delle associazioni che hanno avuto un ruolo fondamentale per raggiungere un risultato cosi importante.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: