Media turchi, "Ituma ha scritto arrivederci alla squadra"

Julia Ituma aveva detto ai suoi compagni di squadra e all'allenatore di non stare bene e ha scritto 'arrivederci' nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell'hotel di Istanbul. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet che ricostruisce l'ultima serata della 18enne pallavolista italiana. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: "Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina".

"Siamo sotto choc, cercate di capire". Sono tutte simili le risposte delle atlete e dei dirigenti del Novara Volley contattati il giorno dopo il rientro da Istanbul. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza con la giovane compagna di stanza. Nessuno in società vuol pensare all'attività sportiva: oggi non è previsto alcun allenamento e non è stato stilato nemmeno un programma per i prossimi giorni.