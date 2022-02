NUOTO Meeting del Titano: la prima giornata chiude con diversi record della manifestazione 19° edizione di un evento che richiama atleti di primo piano a San Marino

Presenza che non passa inosservata, quella di Giorgio Lamberti, a San Marino per vedere all'opera i tre figli: Michele, Matteo e Noemi. Per quello che è stato il primo nuotatore italiano a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale Perth 1991, che gli è valsa l'inserimento nella Hall Of Fame Internazionale nel 2004, una dinastia completa, visto che la moglie Tanya Vannini era anch'essa una nuotatrice affermata. Per gli organizzatori un ulteriore premio alla capacità di progettare nel migliore dei modi un Meeting con oltre 600 atleti capace di attirare volti noti del nuoto italiano. Tra questi spiccano i nomi, in campo femminile, di Ilaria Bianchi, Silvia Scalia e Alice Mizzau, quest’ultima di casa a San Marino.

Per quanto riguarda gli uomini, il due volte bronzo olimpico, e oro ai Mondiali ed Europei, Gabriele Detti, secondo nei 200 stile dietro a Matteo Zunin. In vasca anche Nicolò Martinenghi; i pluri-medagliati a livello internazionale Luca Dotto, Marco Orsi, Lorenzo Mora, Leonardo e Nicolangelo Deplano, Simone Sabbioni e Matteo Rivolta, oro nei 100 farfalla ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Insieme a loro la Nazionale di nuoto sammarinese con Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Alessandro Rebosio, Raffaele Tamagnini. Oltre ai giovanissimi, Ilaria Ceccaroni, Carlotta Modula, Sofia Valtancoli, Alberto Guidi e Beatrice Santi. La rappresentante del nuoto sammarinese a Tokyo Arianna Valloni ha gareggiato questa mattina nei 400 stile libero, che ha chiuso in 4.24.55 lontana dal suo personale 4.21.73. Domani seconda giornata del 19° Meeting del Titano 8°Gran Prix d'Inverno.

