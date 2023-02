ATLETICA LEGGERA Meeting di Lievin: Jacobs cade dopo due anni di imbattibilità Dopo venti successi consecutivi cade l'imbattibilità di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri è stato sconfitto nei 60 indoor al Meeting francese di Lievin. Record italiano per Stecchi nel salto con l'asta: 5.82, eguagliato Gibilisco.

Due anni di vittorie e venti successi di fila. Una striscia incredibile quella di Marcell Jacobs, interrotta bruscamente a Lievin, in Francia, nel Meeting valido come quinta tappa del World Indoor Tour di atletica leggera. L'azzurro, campione olimpico nei 100 metri, non è riuscito a trionfare sui 60 metri indoor. Meglio ha fatto il keniano Ferdinand Omanyala che lo ha battuto tagliando il traguardo in 6.54 – suo record personale – contro il 6.57 di Jacobs. Un campanello d'allarme ma anche voler togliere un po' di ruggine dopo una preparazione intensa, in vista degli Europei indoor di Istanbul a marzo e i Mondiali outdoor di Budapest ad agosto. L'Italia sorride però con la super prestazione di Claudio Stecchi nel salto con l'asta. Medaglia d'argento in 5.82, eguagliato il record nazionale indoor del grande Giuseppe Gibilisco. Vittoria che è andata al solito Armand Duplantis: 6.01, senza poi dare l'assalto al suo record del mondo.

Ottenuto, invece, da un grandissimo Lamecha Girma nei 3000 metri. Il corridore etiope abbassa di un secondo il precedente primato e fa segnare il nuovo record con il crono di 7:23.81. Alle sue spalle lo spagnolo Mohamed Katir che si deve accontentare del secondo posto e del record europeo in 7:24.68. E' stata una serata da prestazioni stellari. Nel salto in lungo il greco Tentoglu – oro alle Olimpiadi di Tokyo - sigla la miglior performance mondiale stagionale, volando 8.41 metri. “World Lead” anche per il norvegese Jakob Ingebrigsten nei 1500 metri in 3:32.28 e per la britannica Keely Hodgkinson negli 800 metri femminili con il crono di 1:57.71. Agli Europei di Istanbul – in programma dal 2 al 5 marzo – ci sarà da divertirsi.

