Meillard vince il gigante di Saalbach. La Shiffrin lo slalom Sorpresa tra gli uomini dove Odermatt cade nella scenda manche del gigante. In slalom femminile Mikaela Shiffrin timbra la 97° vittoria in carriera

Dopo due secondi posti, lo svizzero Loic Meillard in 2.36.27 ha vinto alle Finali di Saalbach il decimo e ultimo gigante della stagione. Ha impedito cosi' al suo connazionale Marco Odermatt - al comando della prima manche ma scivolato incredibilmente fuori nella seconda - di vincere il decimo gigante consecutivo. Alle spalle dello svizzero l'andorrano Joan Verdu in 2.36.98 e terzo l'austriaco Thomas Tumler in 2.37.06. Miglior azzurro Luca De Aliprandini ma solo 14/o in 2.37.98 In classifica anche Giovanni Borsotti 18/o ed Alex Vinatzer 19/o. Domani gli uomini gareggeranno in slalom speciale con coppa gia' vinta dall'austriaco Manuel Feller .

Solo conferme tra le donne dove in slalom domina sempre Mikaela Shiffrin Vittoria n. 97 in carriera e n.60 in speciale per la campionessa americana che in 1.53.22 si e' imposta a Saalbach anche nell'ultimo slalom speciale della stagione. Con lei sul podio la norvegese Mina Fuerst Holtmann in 1.53.76 e la svedese Anna Swenn Larsson in 1.53.85. La trentina Martina Peterlini, unica azzurra in gara, dopo una buona seconda manche con un meteo tipicamente primaverile con un misto di leggera pioggia e sole, ha chiuso nona in 1.54.38. Domani le ragazze gareggeranno nell'ultimo gigante con la coppa di disciplina ancora in palio e l'azzurra Federica Brignone che teoricamente e' ancora in corsa per la sua conquista anche se ha ben 95 punti di distacco dalla svizzera Lara Gut -Behrami. Con Brignone domani gareggerà Marta Bassino: l'obiettivo è chiudere in bellezza una stagione davvero positiva.

