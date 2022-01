BASEBALL "Mi chiamavano Maesutori", Alessandro Maestri racconta la sua carriera L'ex lanciatore dell'Italia ha riassunto la sua vita sportiva, che dalla Romagna - e dal San Marino di Doriano Bindi - l'ha portato negli USA, in Messico, in Australia e in Giappone, dove nasce il soprannome che dà il titolo al libro.

Fresco di ritiro dal baseball giocato, l'ex lanciatore della Nazionale italiana Alessandro Maestri racconta la sua carriera nel libro Mi chiamavano Maesutori, scritto insieme a Elio delle Storie Tese. Il titolo è un richiamo all'esperienza giapponese di Maestri, che sia a inizio che a fine carriera ha giocato anche nel San Marino. "Diciamo che in questo libro parlo di tutto, da quando ero bambino fino all'ultimo anno da giocatore - dice Maestri - c'è la parentesi asiatica, ma parlo proprio di tutto quello che mi è successo in carriera, dagli Stati Uniti al resto. Mai mi sarei sognato di finire in Giappone, mi sono trovato catapultato in questo nuovo mondo, dove ho conosciuto una cultura incredibile e realizzato il mio sogno di giocare in Major League, davanti a 30mila spettatori. Sono soddisfatto, guardandomi indietro sono contento di aver potuto vivere tutte le esperienze racchiuse nel libro. Quello che mi porto dietro è proprio questo, un'esperienza di vita, oltre che sportiva".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: