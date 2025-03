Miami Open, Alcaraz subito fuori: non potrà superare Sinner in classifica

È durato una sola partita il torneo di Carlos Alcaraz, ai Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo, numero 3 al mondo e testa di serie numero 2 della competizione statunitense, è stato battuto in rimonta dal belga David Goffin nel secondo turno, suo esordio in quanto aveva ottenuto il bye per l'incontro precedente. Il numero 55 della classifica Atp ha messo in difficoltà l'avversario già nel primo set, costringendolo al settimo game (5-7), poi ha ribaltato e chiuso la sfida con un 6-4, 6-3 negli altri. Questa sconfitta chiude ad Alcaraz le residue speranze di superare Jannik Sinner in classifica prima del rientro dell'italiano, previsto a Roma: il sorpasso resta possibile ora solo ad Alexander Zverev, oggi in campo contro il britannico Jacob Fearnley.

Per quanto riguarda gli italiani, al maschile si sono qualificati per il secondo turno Matteo Arnaldi (n. 35 al mondo), che sfiderà il ceco Tomas Machac (n. 20), Lorenzo Sonego (n. 38), che affronterà lo statunitense Taylor Fritz (n. 4), Luciano Darderi (n. 41), che giocherà contro l'australiano lucky loser Adam Walton (n. 89), e Matteo Berrettini (n. 30), che incrocerà il francese lucky loser Hugo Gaston (n. 88). Già al terzo turno Lorenzo Musetti (n. 16) che troverà il canadese Felix Auger-Aliassime (n. 19), mentre Federico Cinà, dopo aver ottenuto la prima vittoria in un Masters 1000 a soli 17 anni, è uscito al secondo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Al femminile resta in corsa solo Jasmine Paolini (n. 7 al mondo), che affronterà questo pomeriggio la tunisina Ons Jabeur (n. 30) nel terzo turno. L'azzurra giocherà ancora in serale, debuttando insieme a Sara Errani nel torneo di doppio (avversarie l'ucraina Nadiia Kichenok e l'indonesiana Aldila Sutjiadi). Nel doppio maschile, esordio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro l'uruguaiano Ariel Behar e lo statunitense Robert Galloway.