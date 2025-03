Miami Open, avanzano Paolini e Berrettini

L'Italia del tennis avanza a Miami. Matteo Berrettini e Jasmine Paolini continuano a vincere nel Masters 1000 in corso in Florida, con il romano che si è qualificato per i quarti di finale, nel tabellone maschile, e la toscana che è diventata la prima tennista italiana ad accedere alla semifinale.

A scendere in campo per prima è stata proprio Paolini, che, dopo aver battuto in rimonta la giapponese Naomi Osaka ai quarti, ha lasciato solo cinque game alla polacca Magda Linette (n. 34 al mondo), superata in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Adesso l'azzurra avrà ben tre giorni di riposo, prima di affrontare la numero 1 al mondo, Arina Sabalenka, in semifinale, sabato.

Poi è toccato a Berrettini, che ha sfidato l'australiano Alex De Minaur (n. 11 al mondo), battendolo in due set. Nessun problema nel primo, per il romano, che l'ha chiuso in 35 minuti per 6 game a 3, più complicato il secondo, che ha richiesto quasi un'ora e mezza, vinto 7-6 al tie break (9-7). Il prossimo avversario sarà lo statunitense Taylor Fritz (n. 4 al mondo), che Berrettini affronterà nei quarti di finale venerdì.