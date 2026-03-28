TENNIS Miami Open: Bolelli/Vavassori campioni per la prima volta Prima finale e primo successo per la coppia azzurra, che si prende il torneo di doppio in due set

Miami Open: Bolelli/Vavassori campioni per la prima volta.

La prima di tre finali italiane nell'Open di Miami è un successo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile, alla prima apparizione in una finale di un Masters 1000. Gli azzurri non lasciano scampo alla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, teste di serie numero 7, battuti 2-0 (4-6 2-6).

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