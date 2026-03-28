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Miami Open, due finali italiane nel doppio

Gli azzurri fanno en plein e portano all'ultimo atto sia Bolelli/Vavassori (prima volta), sia Paolini/Errani

28 mar 2026
Foto: Miami Open
Foto: Miami Open

En plein azzurro di finali nei tornei di doppio del Miami Open di tennis: Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Jasmine Paolini/Sara Errani sono all'ultimo atto del torneo in corso in Florida. Entrambe le coppie hanno vinto senza concedere set la propria semifinale, Bolelli/Vavassori (testa di serie n. 7 al maschile) per 2-0 contro Arends/Smith, Paolini/Errani (testa di serie n. 1 al femminile) contro Mertens/Zhang, per ritiro dopo soli 16 minuti di gioco della coppia avversaria, con il punteggio ancora fermo sul 2-1 nel primo set.

Se per le due azzurre non è sarà la prima volta, per Bolelli/Vavassori sarà il debutto in una finale di un Masters 1000. Al femminile, il tabellone ha rispettato in pieno i pronostici, perché in semifinale erano arrivate le quattro coppie con la miglior classifica Wta di doppio del torneo e nell'ultimo atto Paolini/Errani troveranno Siniakova/Townsend, teste di serie n. 2. Al maschile, con le migliori tre coppie già eliminate, gli italiani troveranno Heliovaara/Patten, teste di serie n. 4.




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