TENNIS Miami Open: Sinner agli ottavi, già fuori Alcaraz e Medvedev L'azzurro batte 2-0 il n. 33 Moutet, lo spagnolo sorpreso dal n. 33 Korda. Cerundolo elimina il russo

Miami Open: Sinner agli ottavi, già fuori Alcaraz e Medvedev.

Un primo set senza storia e un secondo set più combattuto, ma comunque senza cedere neanche un game. Tanto è bastato a Jannik Sinner per eliminare Corentin Mutet (n. 33 al mondo) nel terzo turno del Miami Open, secondo Masters 1000 consecutivo sul cemento della stagione Atp, dopo Indian Wells, vinto proprio dall'italiano.

Meno di mezzora è durato il primo set, chiuso sul 6-1 dall'altoatesino, 45 minuti il secondo, finito 6-4 e con il decisivo break piazzato da Sinner sul punteggio di 2-2, alla quarta palla break del game. Per altro, si è trattato delle uniche palle break registrate nell'intero set. Con questo successo l'italiano non solo avanza, ma infrange anche un record: il numero di set consecutivi vinti in un Masters 1000, 26, primato che resisteva da 10 anni,

E con l'uscita a sorpresa dal torneo di Carlos Alcaraz, sempre nel terzo turno, battuto 2-1 dal n. 32 Sebastian Korda (3-6 7-5 4-6), l'italiano è rimasto la testa di serie più alta in corsa. Nella notte sammarinese scenderà di nuovo in campo per gli ottavi di finale, contro lo statunitense Alex Michelsen (n. 40). Già fuori anche Daniil Medvedev, battuto 2-1 dal n. 18 Francisco Cerundolo (6-0 4-6 7-5).

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