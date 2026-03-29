TENNIS Miami Open, Sinner insegue il Double sunshine col rischio pioggia L'altoatesino vuole diventare l'ottavo a vincere sia a Indian Wells, sia in Florida, di fila. Il suo avversario sarà Jiri Lehecka (n. 22 al mondo)

Miami Open, Sinner insegue il Double sunshine col rischio pioggia.

Sulle calde sponde della Florida, con temperature miti anche in questo periodo dell'anno, Jannik Sinner si giocherà il Double sunshine più nuvoloso di sempre. Meteo permettendo, stasera l'azzurro scenderà in campo per la finale dell'Open di Miami contro il ceco Jiri Lehecka, che all'ultimo atto di un Masters 1000 si affaccia per la prima volta, ma entrambi rischieranno di risentire della pioggia prevista.

Il Double sunshine, dicevamo: si tratta del titolo – del tutto simbolico – assegnato a chi vince entrambi i tornei sul cemento che si disputano consecutivamente negli Stati Uniti a marzo, Indian Wells, in California, e appunto il Miami Open. Un traguardo centrato al maschile solo da sette tennisti finora, tutti dal nome piuttosto pesante, come Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Ancora più raro è il doppio Double sunshine, cioè quando la doppietta riesce sia al maschile, sia al femminile: Aryna Sabalenka ha già fatto il proprio dovere tra le donne, battendo Coco Gauff, la palla ora passa a Sinner.

Arrivato a questa finale con una striscia di 32 set consecutivi vinti nei Masters 1000 – neanche a dirlo, un altro record –, l'altoatesino Sinner insegue il titolo numero 7 in questo livello di tornei, nonché 26° a livello Atp. Di fronte si troverà il numero 22 del ranking mondiale, ma la sua classifica non inganni: Lehecka arriva carico a pallettoni per questa finale, che ha raggiunto demolendo il francese Arthur Fils, uno dei tennisti più in forma del circuito. Sono sei le sue finali Atp finora, di cui quattro vinte, tre in tornei 250, una in uno torneo 500, a Bruxelles, lo scorso ottobre. Certo, i precedenti non giocano a suo favore, con quattro vittorie su quattro per Sinner, tutte senza concedere un set, ma le motivazioni del ceco sono alle stelle e non è un avversario da sottovalutare. Prima battuta alle 21, ora sammarinese, pioggia permettendo.

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