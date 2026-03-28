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Miami Open, Sinner schianta Zverev: è finale

L'azzurro batte il tedesco per la settima volta di fila. Nell'ultimo atto troverà il ceco Lehecka

28 mar 2026
Foto: Atp Tour
Foto: Atp Tour

Amici da anni, tennisti alla pari ormai non più, da tempo. Jannik Sinner batte per la settima volta consecutiva Alex Zverev e accede alla finale dell'Open di Miami, Masters 1000 in corso in Florida. L'altoatesino vince 2-0 una semifinale che ha avuto nel secondo set il momento più combattuto, ma da cui, nuovamente, il tedesco esce sconsolato per non essere riuscito a trovare soluzioni allo strapotere dell'avversario.

Il 5 settembre 2023, proprio su suolo statunitense, resta l'ultima volta in cui Zverev riuscì ad avere la meglio di Sinner, che dal 2024 cominciò un percorso a sé rispetto a quello del tedesco, spinto dal trionfo in Coppa Davis arrivato proprio in quel finale di anno - con annessa leggendaria rimonta su Novak Djokovic in semifinale -, e non perse più. Due soli sono i set concessi dall'italiano all'avversario nei successivi sette incontri, tanti quanti ne sono bastati ieri notte per arrivare in finale: 6-3 7-6 (7-4) il punteggio di una gara in cui si è visto un solo, decisivo, punto break, quello con cui l'azzurro ha strappato il servizio al rivale sul 2-1 a proprio favore nel corso del primo parziale.

In finale, Sinner affronterà il ceco Jiri Lehecka, per la prima volta arrivato all'ultimo atto di un torneo Masters 1000. E non inganni la classifica, quel 22° posto nel ranking Atp: Lehecka ha battuto 6-2 6-2 un Arthur Fils all'apice della forma, che sembrava lanciatissimo verso la finale, e invece si è schiantato sull'avversario in meno di un'ora e 20 di gioco.




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