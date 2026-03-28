Miami Open, Sinner schianta Zverev: è finale
L'azzurro batte il tedesco per la settima volta di fila. Nell'ultimo atto troverà il ceco Lehecka
Amici da anni, tennisti alla pari ormai non più, da tempo. Jannik Sinner batte per la settima volta consecutiva Alex Zverev e accede alla finale dell'Open di Miami, Masters 1000 in corso in Florida. L'altoatesino vince 2-0 una semifinale che ha avuto nel secondo set il momento più combattuto, ma da cui, nuovamente, il tedesco esce sconsolato per non essere riuscito a trovare soluzioni allo strapotere dell'avversario.
Il 5 settembre 2023, proprio su suolo statunitense, resta l'ultima volta in cui Zverev riuscì ad avere la meglio di Sinner, che dal 2024 cominciò un percorso a sé rispetto a quello del tedesco, spinto dal trionfo in Coppa Davis arrivato proprio in quel finale di anno - con annessa leggendaria rimonta su Novak Djokovic in semifinale -, e non perse più. Due soli sono i set concessi dall'italiano all'avversario nei successivi sette incontri, tanti quanti ne sono bastati ieri notte per arrivare in finale: 6-3 7-6 (7-4) il punteggio di una gara in cui si è visto un solo, decisivo, punto break, quello con cui l'azzurro ha strappato il servizio al rivale sul 2-1 a proprio favore nel corso del primo parziale.
In finale, Sinner affronterà il ceco Jiri Lehecka, per la prima volta arrivato all'ultimo atto di un torneo Masters 1000. E non inganni la classifica, quel 22° posto nel ranking Atp: Lehecka ha battuto 6-2 6-2 un Arthur Fils all'apice della forma, che sembrava lanciatissimo verso la finale, e invece si è schiantato sull'avversario in meno di un'ora e 20 di gioco.
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