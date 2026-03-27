TENNIS Miami Open, Sinner spazza via Tiafoe e trova Zverev L'altoatesino vince 6-2 6-2 contro lo statunitense, ora l'avversario più difficile in semifinale. Penultimo atto anche nei due tornei di doppio

Miami Open, Sinner spazza via Tiafoe e trova Zverev.

Jannik Sinner spazza via Francis Tiafoe e continua la striscia record di set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. L'italiano ha battuto lo statunitense 2-0 (6-2 6-2) nei quarti di finale del Miami Open, in soli 72 minuti di gioco, senza concedere palle break e strappando quattro servizi all'avversario, due nel primo e due nel secondo set.

Nel prossimo turno, in semifinale, Sinner sfiderà la testa di serie più alta rimasta in corsa dopo di lui, Alex Zverev (n. 4 al mondo) in quello che, sulla carta, è per l'altoatesino l'incrocio più pericoloso di tutto il torneo, visto che dall'altro lato del tabellone si sfideranno Jiri Lehecka (n. 22) e Arthur Fils (n. 31).

Prosegue il percorso per gli azzurri anche in entrambi i tornei di doppio, a Miami. Al maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno eliminato per 2-1 Christian Harrison / Neal Skupski e in semifinale sfideranno Sander Arends / John Patrick Smith, mentre Jasmine Paolini e Sara Errani hanno battuto 2-0 Asia Muhammad / Erin Routliffe e affronteranno Elise Mertens / Shuai Zhang.

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