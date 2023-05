GIRO D'ITALIA Michael Matthews trionfa a Melfi Vittoria allo sprint del corridore australiano che ha battuto Pedersen e Groves

Michael Matthews che ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia, 213 chilometri da Vasto a Melfi. Il corridore australiano ha battuto in volata il danese Pedersen e il connazionale Kaden Groves. Quarto posto per Vincenzo Albanese davanti a Stefano Oldani. Per Matthews si tratta della vittoria numero 40 in carriera. In classifica generale comanda sempre il belga Evenepoel con un vantaggio di 32 secondi su Almeida e 44 su Roglic. Domani si corre la quarta tappa con partenza da Venosa e arrivo a Lago Laceno.

