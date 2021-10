SCI Michaela Shiffrin trionfa a Soelden La statunitense conquista la vittoria numero 70 in carriera

Michaela Shiffrin trionfa a Soelden.

Michaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Soelden, prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha battuto la svizzera Lara Gut e la slovacca Petra Vhlova. Male le azzurre, la migliore è stata Sofia Goggia che ha chiuso in 16esima posizione. Per Michaela Shiffrin si tratta della 70esima vittoria in carriera. Domani, sempre a Soelden, gigante maschile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: