Migliaia di atleti in arrivo a Riccione: calcio, basket e danza sportiva inaugurano il nuovo anno

Il calcio, il basket giovanile e la danza danno il via al nuovo anno sportivo di Riccione. Dal 4 gennaio 2025 partono gli appuntamenti dello sport che in città porteranno nel corso dell’anno migliaia di atleti in rappresentanza di tutte le discipline. Ad inaugurare il calendario i tornei di calcio e basket giovanile che, dal 4 al 6 gennaio, porteranno in città migliaia di giovanissimi atleti per partecipare ai tornei nazionali “Befana basket Romagna” e “Befana cup Romagna” organizzato da New centro Eventi di Chieti.

Sabato 4 gennaio tutti pronti dal mattino per dare inizio alle gare con la sfilata di tutte le squadra al campo sportivo dello Stadio Nicoletti.

Il 2025 a Riccione parte anche a ritmo di danza con l’appuntamento della Federazione italiana danza sportiva. Dal 9 gennaio fino al 16 febbraio per 6 weekend, il Playhall di Riccione ospita alcuni dei campionati italiani di danza sportiva.

“Il nuovo anno per Riccione parte alla grande con tre importanti appuntamenti sportivi che porteranno in città migliaia di atleti, tecnici e famiglie al seguito - ha commentato l’assessore allo Sport Simone Imola -. L’impegno dell’amministrazione comunale in ambito sportivo è sempre molto attento e puntuale nel compito sia di promuovere e agevolare il turismo sportivo sia nella promozione della pratica sportiva nella nostra città per il benessere dei cittadini”.