Mike Piazza CT dell'Italia

Baseball, Mike Piazza è il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia. Lo annuncia la FIBS attraverso il suo Presidente Andrea Marcon che ha dato appuntamento ai media al 29 novembre prossimo per la presentazione. Piazza, che sostituisce il dimissionario Gilberto Gerali, è stato tra i giocatori più popolari della Major Leauge americana e da anni risiede in Italia dove ha intrapreso altre attività, non ultima quella calcistica con la Reggiana, società di cui è stato presidente fino a due anni fa.