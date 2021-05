EUROLEGA Milano agguanta la Final Four

Con la vittoria contro il Bayern per 92-89 al termine di una tiratissima gara 5, l'Armani Milano si qualifica per la final four di Eurolega. L'ultimo atto della competizione europeo più prestigiosa si gioca a Colonia il 28 e 30 maggio. La squadra di Ettore Messina torna nelle prime 4 dopo 29 anni e affronterà il Barcellona, per l'altra semifinale si sono qualificata Cska Mosca ed Efes Istanbul.

