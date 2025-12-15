Milano – Cortina 2006: Sarà la pop star Mariah Carey ad aprire i Giochi

Mariah Carey

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata in Sicilia illuminando con la sua luce e con l'emozione dei tedofori una terra di miti e passione sportiva. Da Castelvetrano e Selinunte, con il suo rinomato parco archeologico, passando poi per Mazara del Vallo, fino ad arrivare alle saline di Marsala. Tappa a Trapani, con le antiche mura e il mare che abbraccia le Egadi, Monreale e infine Palermo. Solito grande entusiasmo al passaggio della fiaccola con le comunità che si stringono intorno a questo simbolo universale di pace e sport. La Fiamma resterà in Sicilia fino a venerdi 19

Intanto lo spirito olimpico è presente ovunque. A Milano, la facciata della Stazione Centrale si è stata trasformata in uno straordinario spettacolo di luci e video mapping, per segnare il conto alla rovescia ufficiale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Ogni 30 minuti, un video di tre minuti celebra i valori dello sport, della sostenibilità, intrecciando immagini di tradizione, innovazione e spirito olimpico. Non è la prima volta che la stazione partecipa ai festeggiamenti: a febbraio, l'edificio è stato illuminato con i colori della bandiera italiana Poi il focus sulla Cerimonia Inaugurale di Milano – Cortina 2026.

Cresce di giorno in giorno la curiosità di sapere quello che tutto il mondo osserverà e che avverrà all'interno dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. La scala del calcio ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali in programma il 6 febbraio 2026. Lo stadio avrà un ruolo centrale nell'ospitare una spettacolare celebrazione che mira a unire culture, creatività e sport all'insegna del tema "Armonia". A rendere ancora più emozionante l'evento, è stato annunciato che l'icona della musica mondiale Mariah Carey si esibirà durante la cerimonia. Nota per la sua voce inconfondibile e la sua vasta tradizione musicale, la partecipazione di Mariah Carey sottolinea la portata internazionale dell'evento, promettendo un emozionante mix di musica e sport che trascende i confini. Prodotta da Balich Wonder Studio, la Cerimonia di Apertura, insieme a una serie di eventi a Milano e nei territori olimpici, mira a portare lo spirito olimpico oltre le mura dello stadio, coinvolgendo atleti, tifosi e comunità in una celebrazione condivisa di armonia e inclusione. L'icona pop americana Mariah Carey è stata annunciata come prima grande artista musicale. La regina del Natale darà il via ai Giochi . La sua performance metterà in risalto il legame tra musica e sport, promuovendo valori come l'inclusione, il rispetto e lo scambio culturale.







