Milano – Cortina 2006: Sarà la pop star Mariah Carey ad aprire i Giochi

Continuano a susseguirsi tutta una serie di eventi in avvicinamento a Milano – Cortina 2026. La Fiamma Olimpica è arrivata in Sicilia. La stazione centrale di Milano ha iniziato il conto alla rovescia

di Lorenzo Giardi
15 dic 2025
Mariah Carey
Mariah Carey

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata in Sicilia illuminando con la sua luce e con l'emozione dei tedofori una terra di miti e passione sportiva. Da Castelvetrano e Selinunte, con il suo rinomato parco archeologico, passando poi per Mazara del Vallo, fino ad arrivare alle saline di Marsala. Tappa a Trapani, con le antiche mura e il mare che abbraccia le Egadi, Monreale e infine Palermo. Solito grande entusiasmo al passaggio della fiaccola con le comunità che si stringono intorno a questo simbolo universale di pace e sport. La Fiamma resterà in Sicilia fino a venerdi 19

Intanto lo spirito olimpico è presente ovunque. A Milano, la facciata della Stazione Centrale si è stata trasformata in uno straordinario spettacolo di luci e video mapping, per segnare il conto alla rovescia ufficiale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Ogni 30 minuti, un video di tre minuti celebra i valori dello sport, della sostenibilità, intrecciando immagini di tradizione, innovazione e spirito olimpico. Non è la prima volta che la stazione partecipa ai festeggiamenti: a febbraio, l'edificio è stato illuminato con i colori della bandiera italiana Poi il focus sulla Cerimonia Inaugurale di Milano – Cortina 2026.

Cresce di giorno in giorno la curiosità di sapere quello che tutto il mondo osserverà e che avverrà all'interno dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. La scala del calcio ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali in programma il 6 febbraio 2026. Lo stadio avrà un ruolo centrale nell'ospitare una spettacolare celebrazione che mira a unire culture, creatività e sport all'insegna del tema "Armonia". A rendere ancora più emozionante l'evento, è stato annunciato che l'icona della musica mondiale Mariah Carey si esibirà durante la cerimonia. Nota per la sua voce inconfondibile e la sua vasta tradizione musicale, la partecipazione di Mariah Carey sottolinea la portata internazionale dell'evento, promettendo un emozionante mix di musica e sport che trascende i confini. Prodotta da Balich Wonder Studio, la Cerimonia di Apertura, insieme a una serie di eventi a Milano e nei territori olimpici, mira a portare lo spirito olimpico oltre le mura dello stadio, coinvolgendo atleti, tifosi e comunità in una celebrazione condivisa di armonia e inclusione. L'icona pop americana Mariah Carey è stata annunciata come prima grande artista musicale. La regina del Natale darà il via ai Giochi . La sua performance metterà in risalto il legame tra musica e sport, promuovendo valori come l'inclusione, il rispetto e lo scambio culturale.




