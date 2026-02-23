Milano-Cortina ai saluti: un'Olimpiade di record azzurri e polemiche geopolitiche

Tra risultati storici e polemiche geopolitiche, quella di Milano Cortina 2026, chiusasi all'Arena di Verona, è un'Olimpiade che non sarà dimenticata, soprattutto non dal Paese ospitante. Per San Marino sono stati i Giochi di Rafael Mini, nemmeno 18enne e ovviamente esordiente: una prova divisa a metà tra il buon 65° posto in slalom gigante, con prestazioni in crescendo, e uno slalom speciale finito in poche porte, comunque con bilancio positivo.

A livello generale, il medagliere lo domina la solita Norvegia, con 41 podi – più di tutte le altre – divisi in 18 ori, 12 argenti e 11 bronzi; dietro gli scandinavi, Stati Uniti, Paesi Bassi e Italia, al meglio della sua storia. 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi e 30 medaglie totali per gli azzurri che battono il record nazionale ai Giochi Invernali, prima fissato alle 20 di Lillehammer '94.

Spicca Arianna Fontana che con un oro e due argenti sale a quota 14 medaglie olimpiche, supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti e diventa l'italiana con più podi in bacheca ai Giochi, Estivi o Invernali che siano. E in mezzo tante altre belle storie: tra Federica Brignone che si spacca tutto in aprile e rientra in gara col doppio oro slalom gigante-SuperG e Federico Tomasoni, argento nello skicross con un sole sul casco; a simboleggiare il suo sole, la sciatrice Matilde Lorenzi, la fidanzata deceduta nel 2024 per una caduta durante un allenamento.

in tema di casco ha fatto scalpore quello dello skeletonista Vladyslav Heraskevych, sul quale erano raffigurati gli atleti ucraini morti nella guerra con la Russia: il Cio gliel'ha bocciato richiamando l'articolo 2 della regola 50 della Carta Olimpica, che vieta manifestazioni o propaganda politica, lui non ha fatto marcia indietro ed è stato escluso. Non la sola polemica legata a un periodo geopoliticamente complesso, col doppio standard Russia-Israele a mettere in piena luce l'ipocrisia delle istituzioni sportive internazionali, e non solo. Una polveriera esplosa sul bobbista Adam Edelman, dichiaratamente sionista e favorevole al conflitto di Gaza, mentre a russi e bielorussi viene chiesto, per partecipare, di dissociarsi dai loro Paesi: un fatto non sfuggito al telecronista svizzero Stefan Renna ci RTS, che anziché commentare la sua prova ha sottolineato le posizioni dell'atleta – e l'inopportunità della sua presenza - per tutta la gara, con conseguente caso diplomatico. Polemiche che ora proseguiranno con le Paralimpiadi, dove la presenza di Russia e Bielorussia – con inno e bandiera – ha spinto l'Ucraina a disertare la cerimonia d'apertura.







