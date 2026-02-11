TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:05 Il Parlamento Ue approva risoluzione con ampio consenso, Beccari: "L'Europa ha dato un bel segnale" 12:51 Accordo di Associazione Ue - San Marino: in Parlamento Ue passa la risoluzione con 552 voti favorevoli 11:48 Serravalle, truffa del “finto Gendarme”: anziana derubata di oltre 100 grammi d’oro 10:53 Commissione Esteri, Beccari: "Nessun Paese ha cambiato opinione nel supportarci in Europa"
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Milano Cortina: slittino doppio donne, 3° oro dell'Italia

Storica medaglia d’oro conquistata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel debutto assoluto del doppio donne dello slittino ai Giochi Olimpici.

11 feb 2026
Milano Cortina: slittino doppio donne, 3° oro dell'Italia

Si aggiorna il medagliere dell’Italia a Milano-Cortina 2026, grazie alla storica medaglia d’oro conquistata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel debutto assoluto del doppio donne dello slittino ai Giochi Olimpici. La coppia azzurra timbra un 1’46.284, somma di due manche perfette sulla pista Eugenio Monti, tempo che le permette di salire sul gradino più alto del podio davanti al pubblico italiano. L’argento se lo prende invece la Germania (Eitberger/Matschina), il bronzo è dell’Austria (Egle/Kipp).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport