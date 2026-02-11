MILANO - CORTINA 2026

Milano Cortina: slittino doppio donne, 3° oro dell'Italia

Storica medaglia d’oro conquistata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel debutto assoluto del doppio donne dello slittino ai Giochi Olimpici.

Si aggiorna il medagliere dell’Italia a Milano-Cortina 2026, grazie alla storica medaglia d’oro conquistata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel debutto assoluto del doppio donne dello slittino ai Giochi Olimpici. La coppia azzurra timbra un 1’46.284, somma di due manche perfette sulla pista Eugenio Monti, tempo che le permette di salire sul gradino più alto del podio davanti al pubblico italiano. L’argento se lo prende invece la Germania (Eitberger/Matschina), il bronzo è dell’Austria (Egle/Kipp).

