CICLISMO Milano-Sanremo: è ancora Van der Poel - Pogacar L'olandese cerca il 3° successo nella prima classica monumento, lo sloveno ancora a secco. Tra gli outsider Ganna, occhio a Del Toro

Milano-Sanremo: è ancora Van der Poel - Pogacar.

Provaci ancora, Tadej. È il momento della prima classica monumento della stagione ciclistica, è di nuovo il momento della Milano-Saremo, l'unica delle magnifiche cinque, insieme alla Parigi-Roubaix, che ancora riesca a sfuggire allo sloveno. Solo che il fenomeno di Komenda ha partecipato un'unica volta alla classica francese - nel 2025, arrivando secondo - mentre con quella italiana ci ha provato per ben cinque volte, spingendosi al massimo al terzo posto. Lo scorso anno a fermarlo fu Mathieu Van der Poel, che lo battè in volata, con l'inserimento tra loro di un grandioso Filippo Ganna. Quest'anno i primi tre del 2025 saranno di nuovo tutti in gara, sabato 21 marzo.

La brutta notizia, per lo sloveno, è che l'olandese sembra essere arrivato ancora una volta al meglio alla stagione delle prime monumento, quella positiva è l'aver dato un'altra prova di forza pazzesca a Siena con la quarta vittoria delle strade bianche. Saranno 175 i corridori in gara, provenienti da 25 squadre, con due sole formazioni italiane: la Bardini e la Polti.

Gli altri ciclisti da tenere d'occhio saranno lo stesso Ganna, secondo anche nel 2023, sempre dietro a Van der Poel, il britannico Tom Pidcock, fresco vincitore della Milano-Torino e gli altri sette vincitori della Milano-Sanremo presenti al via: Wout Van Aert, Jasper Philipsen, Michal Kwiatkowski, Julien Alaphilippe, Matej Mohoric, Jasper Stuyven e John Degenkolb. Tutti, però, dovranno stare attenti anche all'astro nascente Isaac Del Toro, arrivato con forza travolgente sulla scena professionistica. Il suo lavoro dovrà essere quello di fare il gregario a Pogacar, ma se il piano a dovesse andare male...

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