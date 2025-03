Milano-Sanremo e Sanremo Women, ecco gli iscritti: spiccano Tadej Pogacar e Lotte Kopecky

Dopo la terza vittoria nella Strade bianche, Tadej Pogacar riprova l'assalto alla Milano-Sanremo. Il campione del mondo è nella lista partenti, ufficializzata questa mattina, della classica monumento in programma sabato e sarà uno dei favoritissimi per il successo in una corsa che ancora non ha mai vinto. Tanti i nomi di peso, a partire dal vincitore dell'anno scorso, Jasper Philipsen. Presenti anche altri specialisti delle classiche come Thomas Pidcock e Mathieu Van Der Poel, mentre l'Italia punta soprattutto su Filippo Ganna (reduce dal secondo posto alla Tirreno-Adriatico) e Jonathan Milan.

Dopo 20 anni si tornerà a disputare la corsa anche al femminile, che però cambia nome, da Primavera Rosa a Sanremo Women, diventando la quarta classica monumento ad avere anche una versione per le donne accanto a quella per gli uomini (resta fuori, per ora, solo il Giro di Lombardia). Ufficiale la lista partenti pure in questo caso: sulle strade della Liguria ci sarà l'esordio stagionale per la campionessa del mondo Lotte Kopecky. Tantissimi i nomi d'eccellenza anche in questo caso, in particolare Demi Vollring, Marianne Vos, Kristen Faulkner e Lorena Wiebes, tra le atlete internazionali, mentre l'Italia punta soprattutto su Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo.