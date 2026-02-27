CICLISMO Milano-Sanremo, ecco il percorso. A Siena un cippo per Pogacar Il tracciato della prima classica monumento sfiorerà i 300 km. La Strade Bianche onora le tre vittorie dello sloveno

Anche per la 117^ edizione, la Milano-Sanremo partirà da Pavia e si chiuderà con l'arrivo di via Roma, in Liguria. Rcs Sport ha svelato il percorso della prima classica monumento del calendario ciclistico, che scatterà dallo stesso punto del 2025, ma sarà lunga nove chilometri in più rispetto allo scorso anno, sfiorando i 300: sono 298 quelli che i corridori dovranno percorrere. Immutato il finale, con il passaggio in sequenza dei tre Capi, della Cipressa e dell'ascesa al Poggio, con scollinamento a 5.6 km dal traguardo. Sarà il Passo del Turchino, alla metà esatta della gara, l'ascesa più lunga, con salita fino ai 532 metri sul livello del mare e poi una ripida discesa verso Voltri.

La gara è in programma il 21 marzo, all'arrivo della primavera, e proprio lì si rinnoverà il duello delle classiche monumento tra Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. A Sanremo, nel 2025 e nel 2023 fu l'olandese a vincere, con l'intermezzo di Jasper Philipsen del 2024, mentre lo sloveno non ha ancora mai trionfato, spingendosi al massimo a due terzi posti consecutive. Proprio la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix (anche se in Francia ha corso solo nella passata stagione) sono le uniche monumento non presenti nel suo palmares: che sia questo l'anno buono?

Di sicuro, per ora, c'è che a breve Pogacar imprimerà un'impronta indelebile sulla Strade Bianche, la corsa che aprirà la stagione europea sabato 7 marzo. Definita da tanti come "la sesta classica monumento", tali sono l'importanza e il prestigio che ha assunto, lo sloveno l'ha vinta nel 2022, 2024 e 2025 e il 5 marzo sarà a Siena per la posa di un cippo sul Colle Pinzuto, all'inizio di un tratto di sterrato che gli sarà dedicato. Un onore che spetta a chi abbia conquistato per tre volte la Strade Bianche e che, prima di lui, aveva ricevuto solo Fabian Cancellara.

