CICLISMO Milano-Torino: capolavoro Uae, vince Isaac Del Toro Tattica perfetta di Team Emirates, che porta al successo del messicano residente a San Marino, dopo il grande lavoro in salita di Adam Yates

Un inchino sul traguardo e poi la festa sul podio. Isaac Del Toro, ventunenne ciclista dell'Uae Team Emirates residente a San Marino, conquista la prima classica della propria carriera vincendo la 106a edizione della Milano-Torino. Un'azione di potenza e tatticamente perfetta, per la squadra emiratina, che confeziona il successo grazie allo strapotere in salita di Adamy Yates in salita e alla freschezza nel finale del messicano.

Dopo una prima parte di gara in cui la fuga iniziale è partita più tardi del solito, ma che poi ha visto il susseguirsi di diverse azioni, Team Emirates ha ricomposto il gruppo sulla salita di Superga proprio grazie a Yates. Il britannico si è messo davanti a tutti, preparando il terreno per lo scatto del compagno di squadra, che era rimasto in scia e ha attaccato a 1,2 km dal traguardo della corsa più antica del mondo.

A tenerne la ruota sono stati solo Ben Tulett, britannico del Team Visma – Lease a Bike, e Tobias Halland Johannessen, norvegese della Uno – X Mobility. Creato lo strappo col gruppo, controllato a vista da Yates, Del Toro si è poi messo in scia dei due compagni di fuga e ha aspettato fino ai 200 metri dal traguardo prima di scattare ancora e lasciarli entrambi dietro di sé, senza possibilità di replica.

