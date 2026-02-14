MILANO CORTINA 2026 Mini 65° in slalom gigante, oro a Pinheiro Braathen In seconda manche, il sammarinese migliora la prova precedente e si lascia alle spalle 4 avversari. Il brasiliano vince su Odermatt e Meillard

Rafael Mini chiude 65° lo slalom gigante di Milano-Cortina. Nella seconda manche, il sammarinese scende in 1' 22" 68, migliorando l'1' 29" 88 fatto registrare in mattinata e lasciandosi alle spalle 4 avversari, tra quelli che hanno concluso la gara. L'oro se lo aggiudica, in 2' 25" complessivi, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen: a podio con lui gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, battuti di 58 centesimi e 1" 17. 24° Giovanni Franzoni, fuori anche Alex Vinatzer.

