Minisini-Ruggiero d'oro anche nel duo tecnico

Un oro tira l'altro e l'Italia continua a passare di trionfo in trionfo in questo europeo organizzato in casa in cui tra gli azzurri e il podio il feeling è pressoché continuo. L'oro è cosa loro. Di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. Già campioni nel duo libero, conquistano anche il duo tecnico davanti agli spagnoli Garcia Ribes Culla e gli slovacchi Solymosy e Solimosyova. Per Minisini si tratta della quarta medaglia d’oro in questa competizione, la seconda con Lucrezia Ruggiero. Poco prima, un’altra bella medaglia per l’Italia con Linda Cerruti e Costanza Ferro bronzo nel duo tecnico femminile. Altro giro altro podio, questa volta il terzo gradino. Vince la coppia ucraina formata da Maryna e Vladyslava Aleksiiva sorelle, come sorelle sono le austriache Alexandri. Anna Maria e Eirini Maria. Seconde. La vasca: Kristof Milak vince la medaglia d'oro nei 100 farfalla. L'ungherese tocca in 50"33 precedendo lo svizzero Noé Ponti e il polacco Jakub Majerski. Sesto posto per l'azzurro Matteo Rivolta. Una gara così e poi ancora Italia con l'argento di Silvia Scalia nella finale dei 50 dorso alle spalle della francese Analia Pigree, terza ai mondiali di Budapest. La storia più bella è forse quella di bronzo di Luca Pizzini, 33 anni. Nel nuoto sono 100, ma il veronese alla sua seconda o terza vita sportiva è super nei 200 rana che sono dell'inglese Wilby davanti al finalndese Mattsson. Marrit Steenbergen vince la medaglia d’oro nei 100 stile libero. Al Foro Italico di Roma l’olandese si rende protagonista di un’ottima seconda parte di gara e chiude in 53”24. Niente da fare Chiara Tarantino quarta e Silvia Di Pietro quinta. L'ultima pennellata d'oro azzurro è per gli atleti delle Fiamme Oro. Nomen omen Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri chiudono davanti all’Ungheria e alla Gran Bretagna.