Il trentaquatrenne Bauke Mollema ha vinto il Trofeo Laigueglia che sempre segna l'inizio delle gare ciclistiche italiane. Al secondo posto Egan Bernal. In totale, 166 gli atleti partenti, in rappresentanza di ben 24 gruppi sportivi. La gara si disputa normalmente a metà febbraio, slittata in avanti a causa della pandemia che ha rivoluzionato il calendario dei professionisti.