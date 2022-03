Mohoric vince la Milano Sanremo

Nè Pogacar che ha provato a forzare a 8 km dall'arrivo, nè Roglic che si è fatto vedere ai 7. Però uno sloveno, quello meno atteso. A vincere la Milano Sanremo 2022 è Matej Mohoric che ha rischiato molto nella discesa del Poggio, ma ha finito con lo staccare tutti. Solo quinto Pogacar, lui sì atteso e sempre nel vivo della corsa, ben quattro scatti, comunque non sufficienti. La lunga fuga del mattino rientra ai piedi della Cipressa, si staccano in molti e l'attacco di Kragh Andersen fa tanta selezioni. Rispondono Van Aert, Van del Poel e Kwiatkoswi, poi Pogacar e Roglic. Mohoric attacca in discesa, rischia, e un salto di catena all'ultimo chilometro gli fa perdere il ritmo. Ma resiste al ritorno degli irriducibili. E' lui l'eroe di una Sanremo con grandi nomi e poco azzurro. Il primo sul traguardo è Vincenzo Albanese, undicesimo. Non pervenuto invece Filippo Ganna, sempre fuori dalla manovre che contano.