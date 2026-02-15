MILANO-CORTINA 2026 Moioli-Sommariva d'argento nello snowboard: è record di medaglie olimpiche per l'Italia Ventunesimo podio azzurro, mai così tanti, anche più di Lillehammer 1994. Il secondo posto arriva nel cross a squadre miste

Moioli-Sommariva d'argento nello snowboard: è record di medaglie olimpiche per l'Italia.

L'Italia 2026 meglio dell'Italia 1994. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sfruttano l'assist della staffetta maschile di sci di fondo e di Federica Brignone e regalano alla Nazionale il record di medaglie in una singola edizione dei Giochi, con uno splendido argento nello snowboard cross a squadre.

Il podio della coppia mista della snowboard è il 21° per gli azzurri a Mliano Cortina e arriva con ancora diversi giorni di gara davanti. Dopo una bellissima semifinale, nell'ultimo atto Moioli e Sommariva hanno chiuso dietro solo alla Gran Bretagna, battendo Francia e Australia. E così, la medaglia numero 21 è finalmente realtà.

