Molchanov riscrive la storia: 129 metri in apnea, è nuovo record mondiale

Alexey Molchanov continua a spingere sempre più in là i confini dell'apnea. All'AIDA Asian Freediving Cup, in corso a Panglao, nelle Filippine, il campione russo ha firmato una prestazione destinata a entrare nella storia: 129 metri di profondità nella disciplina Constant Weight Bi-Fins (CWTB), nuovo record mondiale assoluto.

L'impresa è arrivata al termine di un'immersione perfetta, nella quale Molchanov ha dimostrato ancora una volta la straordinaria combinazione di tecnica, preparazione fisica e controllo mentale che lo rende il punto di riferimento mondiale del freediving. Con un solo respiro, l'atleta ha raggiunto una profondità che fino a pochi anni fa sembrava impensabile, tornando in superficie rispettando tutti i protocolli previsti dai giudici AIDA.

Figlio della leggendaria Natalia Molchanova, Alexey ha costruito una carriera senza precedenti, impreziosita da decine di record mondiali e titoli internazionali. Il nuovo primato nei bi-pinne conferma ancora una volta la sua capacità di innovare una disciplina in continua evoluzione, nella quale ogni metro conquistato rappresenta una sfida estrema contro la pressione, il tempo e i limiti del corpo umano.

L'AIDA Asian Freediving Cup si conferma così uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale dell'apnea, teatro di imprese che stanno riscrivendo la storia di questo sport. E ancora una volta, il nome destinato a restare inciso negli annali è quello di Alexey Molchanov: il re degli abissi continua a scendere dove nessun altro è mai arrivato.







