PALLAVOLO Mondiale, Italia in finale anche al maschile: 3-0 alla Polonia Gli azzurri vanno avanti 2-0 e poi rimontano nel terzo set, grazie ai muri di Anzani, alle battute di Sano e alle schiacciate di Porro, Romanò e Michieletto

L'Italia della pallavolo raddoppia e ora sogna il bis. Dopo la femminile, anche la squadra maschile è in finale del Mondiale, grazie a un perentorio 3-0 sulla Polonia. Nel primo set, le squadre sono pari a metà, sul 14-14. Poi gli azzurri cominciano a scavare un divario che man mano si allarga, grazie soprattutto a Romanò, a muro e in attacco: finisce 25-21.

Il successivo ha un andamento simile, ma stavolta la Polonia riesce a colmare il distacco e addirittura a riportarsi in vantaggio, sul 22-21. Da qui in poi, però, l'Italia è perfetta e non lascia più cadere un pallone, sfruttando il turno perfetto in battuta di Sani, il quale sarà una parte fondamentale della rimonta azzurra nell'ultimo parziale, cominciato a mille dai polacchi, che vanno sul 10-5. L'Italia, trascinata ancora da Romanò, reagisce, pareggia sul 18-18. In seguito va avanti con Sani in battuta e i muri di Anzani. Poi Romanò, Porro e Michieletto arginano i tentativi di ripresa della Polonia, chiudono il set sul 25-23 e spediscono la squadra di De Giorgi in finale.

Ora c'è un ultimo gradino da salire: si chiama Bulgaria, che ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 e domani alle 12.30 le proverà tutte per impedire all'Italia di centrare la doppietta mondiale.

