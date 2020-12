Mondiale Rugby 2023, Italia con Nuova Zelanda e Francia

Sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale di Rugby 2023 e per l'Italia il sogno di approdare ai quarti per la prima volta nella sua storia si fa già lontano: gli azzurri sono nel Gruppo A insieme alla Nuova Zelanda, alla Francia padrona di casa e a due squadre ancora da definire, le migliori di America e Africa. Gli All Blacks erano nel girone con l'Italia anche nel Mondiale 2019: una partita che non si disputò a causa del passaggio del tifone Hagibis, che valse agli azzurri uno 0-0 a suo modo storico. Con la Francia invece l'ultimo confronto iridato risale all'edizione 2015, un 32-10 in favore dei transalpini. Per quel che riguarda gli altri gruppi, Sud Africa, Irlanda e Scozia sono nel B, Galles, Australia e Fiji sono nel C e Inghilterra, Giappone e Argentina sono nel D.