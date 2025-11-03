DANZA SPORTIVA Mondiali amatoriali, vincono Italia e Bulgaria. Bene la coppia sammarinese Sesto posto nella categoria Adult master di belli latino-americani per Giovanni Cavallo e Maldivia Polini. Oltre 2500 presenze in tre giorni al Multieventi

Sono l'Italia e la Bulgaria a dominare il medagliere della seconda edizione dei Mondiali amatoriali di danza sportiva, disputati ancora una volta a San Marino. La competizione, che ha richiamato 700 coppie di ballerini da oltre 40 Paesi, è stata organizzata da San Marino Welcome sotto all'egida della Csit, la Confederazione sportiva intenzionale lavoratori e amatori, animando il Multieventi per tre giorni, da mattina a sera.

Dieci le danze che si sono viste in pista, suddivise in standard e latino-americane, due le performance che più di tutte sono rimaste impresse agli spettatori e al gruppo di 60 giudici che ha valutato le varie esibizioni: la prima è quella dei moldavi Gabriele Goffredo e Anna Matus, che hanno conquistato il decimo titolo mondiale della carriera, con un punteggio subito entrato nella storia della danza sportiva; la seconda standing ovation è andata ai finlandesi Emanuele Massacci e Jenny Heikkila, vincitori del titolo nella categoria Adult per i balli standard.

Proprio nella gara vinta dai moldavi ha brillato la coppia sammarinese formata da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, che si è piazzata al sesto posto tra gli adult master dei balli latino-americani. L'Italia si è distinta soprattutto a livello giovanile, con i successi nelle categorie under 16 e under 21 di latino-americano, grazie alla coppia formata da Lorenzo Cimaroli e Luis Leonie Toscano e al duo Michael Cacciari – Viktoria Aleksandrova.

La tappa sammarinese ha concluso un anno che ha visto gare anche in Austria, Italia e Canada. Al Multieventi sono oltre 2500 le presenze registrate tra atleti, accompagnatori e pubblico, con un’importante ricaduta anche sul comparto turistico e ricettivo del territorio. Il successo di questa edizione apre già la strada alla terza, con l’obiettivo di riportare sul Titano il fascino e l’energia di una competizione che ha saputo conquistare pubblico e atleti da ogni parte del mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: