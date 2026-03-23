ATLETICA LEGGERA Mondiali Atletica indoor, l'Italia chiude con il record di 5 medaglie

Mondiali Atletica indoor, l'Italia chiude con il record di 5 medaglie.

Si chiude una grande spedizione per l'Italia ai Mondiali di Atletica Indoor a Torun, in Polonia. Gli azzurri chiudono al terzo posto nel medagliere con 5 metalli portati a casa: 3 d'oro – mai accaduto prima – e due argenti. L'ultimo, in ordine di tempo, ottenuto da Mattia Furlani nel salto in lungo maschile. L'Italia migliora il bottino della precedente edizione a Nanchino e si piazza alle spalle solo di Stati Uniti e Gran Bretagna.

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