ATLETICA Mondiali atletica: Molinarolo in finale salto con l'asta donne Nei 400 ostacoli donne Folorunso e Sartori in semifinale

Mondiali atletica: Molinarolo in finale salto con l'asta donne.

Il salto a 4,65 di Elisa Molinarolo è l'immagine più bella della serata azzurra ai Mondiali di Budapest. La veneta porta per la prima volta l'Italia nella finale iridata dell'asta, con un progresso di ben nove centimetri, centrando al terzo tentativo la misura che la qualifica direttamente per il turno decisivo di mercoledì, dopo aver condotto un percorso netto fino a 4,60. Out in qualificazione la primatista italiana Roberta Bruni (4,35).

Serata dai più volti negli ostacoli: possono esultare per la qualificazione alla semifinale dei 400hs Ayomide Folorunso (54.30, a otto centesimi dal suo record italiano) e Rebecca Sartori, che con 54.82 scende per la prima volta sotto i 55 secondi e firma lo standard olimpico per Parigi. Beffa, invece, per Alessandro Sibilio che manca l'accesso alla finale per soli quattro centesimi. La semifinale finisce prima di iniziare per Mario Lambrughi, squalificato per partenza falsa.

Per i 100 metri donne, l'azzurra Zaynab Dosso è rimasta fuori dalla finale. Dopo il record italiano di Manuela Levorato eguagliato ieri in batteria, con 11"14, la 23enne originaria della Costa d'Avorio ha chiuso al settimo posto nella sua semifinale, correndo in 11"19. La prova è stata vinta dalla giamaicana Fraser-Pryce (10"89), davanti alla statunitense Davis

L'azzurro Emmanuel Ihemeje ha chiuso all'ottavo posto nella finale del salto triplo, con la misura di 16.91. L'oro è andato al rappresentante del Burundi Hugues Fabrice Zango con 17.64, argento al cubano Lazaro Martinez (17.41), bronzo all'altro cubano Cristian Napoles (17.40).

