Mondiali atletica: prima medaglia per l'Italia, bronzo di Vallortigara nel salto in alto

La prima medaglia italiana ai Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, è di Elena Vallortigara: nel salto in alto supera i 2 metri al primo colpo e conquista la medaglia di bronzo. Oro all'australiana Eleanor Patterson con 2,02, argento all'ucraina Yaroslava Mahuchikh. Nei 200 metri Filippo Tortu resta fuori dalla finale per tre millesimi di secondo, come Dalia Kaddari nonostante un buon tempo.

Tutte promosse, invece, le azzurre dei 400 ostacoli: Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori e Linda Olivieri. Fenomeno Dos Santos: il brasiliano è oro nei 400 a ostacoli con il terzo tempo migliore di sempre e record del campionato.