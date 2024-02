BIATHLON Mondiali Biathlon: Lisa Vittozzi fa poker con l'argento nella mass start L'atleta azzurra conquista la terza medaglia individuale, la quarta in totale ai mondiali.

Mondiali Biathlon: Lisa Vittozzi fa poker con l'argento nella mass start.

Ancora una medaglia per Lisa Vittozzi. L'azzurra conquista la medaglia d'argento nella mass start ai mondiali di biathlon di Nove Mesto. In Repubblica Ceca l'atleta italiana sale sul secondo gradino del podio alle spalle della francese Braisaz. Per Lisa Vittozzi è la quarta medaglia, tre delle quali individuale, ai mondiali.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: