PUGILATO Mondiali boxe femminile: oro per Testa, argento per Charaabi Doppia medaglia per l'Italia che trionfa nella categoria -57 kg.

Doppia medaglia per l'Italia ai Mondiali di pugilato di Nuova Delhi. Irma Testa ha vinto l'oro nella categoria -57 kg, battendo la kazaka Karina Ibragimova. Decisiva, in una finale lunga e combattuta, la miglior tecnica dell'azzurra, che le ha permesso di prevalere sulla potenza dell'avversaria. Già due volte campione d'Europa e bronzo olimpico a Tokyo, Testa aveva già sfiorato il titolo iridato l'anno scorso, quando fu sconfitta in finale dalla taiwanese Lin Yu Ting. Argento invece per Sirine Charaabi, nei -52 kg: la casertana disputa un buon primo round ma alla lunga cede alla cinese Wu Yu, impostasi con verdetto unanime.

