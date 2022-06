Mondiali Budapest: doppietta storica per il rumeno David Popovici

A Budapest brilla la stella rumena Popovici, nato a Bucarest il 15 settembre 2004. Dopo aver dominato i 200, David si è preso anche i 100 stile in 47” 58, leggermente sopra al tempo della semifinale 47”41. Doppietta ai mondiali già consegnata alla storia, prima di lui solo Jim Montgomery ci era riuscito ma parliamo del 1973. Presagi già a Tokyo con il quarto posto nei 200 stile. In questo momento appare imprendibile. Male Alessandro Miressi ultimo con un tempo altissimo 48”31. Nei 100 stile femminili l'Islanda conquista la medaglia d'oro con Jorunnar Dottir prima con 56”31, davanti alla lettone Maluka e all'Australiana Crooks Nei 50 metri dorso femminili Masse Canada prima davanti all'americana Berkoff e la francese Pigree Francia che si consola con i 200 metri misti uomini. Oro per il ventenne Leon Marchand. L'argento e il bronzo sono andati rispettivamente allo statunitense Carson Foster e al giapponese Daiya Seto. Anche per Marchand si tratta di una straordinaria doppietta, suoi anche i 400 metri misti Nei 200 metri farfalla femminili Canada in scioltezza con la McIntosh davanti all'americana Fickinger e la cinese Zhang Staffetta 4x200 stile femminile agli Stati Uniti d'America. Weinstein, Smith, Ledecky e Sims, non hanno lasciato scampo alle avversarie. Australia e Canada si devono accontentare di secondo e terzo posto.