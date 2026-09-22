Mondiali ciclismo, Italia d'oro nella cronostaffetta mista

Il primo oro italiano ai Mondiali di ciclismo arriva dalla cronostaffetta mista. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno trionfato in Canada battendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera, dopo una prova lunga 40,6 km e suddivisa tra il terzetto maschile e quello femminile. Il sestetto ha coperto il percorso in 51 minuti e 32 secondi, a una media di 47,3 km/h di velocità.

L'oro nella staffetta era una medaglia a cui l'Italia puntava dichiaratamente, dopo esserci andata vicina nelle scorse edizioni. È il terzo podio azzurro nella rassegna: i primi erano arrivati con due secondi posti, quello di Ganna nella crono élite maschile e quello di Nicolas Milesi nella crono Under 23, mentre Longo Borghini si è fermata al quarto posto, nella crono élite femminile.







