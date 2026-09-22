CICLISMO Mondiali ciclismo, Italia d'oro nella cronostaffetta mista Il sestetto azzurro vince una medaglia a cui si puntava dichiaratamente, battendo Francia e Svizzera

Mondiali ciclismo, Italia d'oro nella cronostaffetta mista.

Il primo oro italiano ai Mondiali di ciclismo arriva dalla cronostaffetta mista. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno trionfato in Canada battendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera, dopo una prova lunga 40,6 km e suddivisa tra il terzetto maschile e quello femminile. Il sestetto ha coperto il percorso in 51 minuti e 32 secondi, a una media di 47,3 km/h di velocità.

L'oro nella staffetta era una medaglia a cui l'Italia puntava dichiaratamente, dopo esserci andata vicina nelle scorse edizioni. È il terzo podio azzurro nella rassegna: i primi erano arrivati con due secondi posti, quello di Ganna nella crono élite maschile e quello di Nicolas Milesi nella crono Under 23, mentre Longo Borghini si è fermata al quarto posto, nella crono élite femminile.

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