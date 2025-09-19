Mondiali, Dallavalle argento nel salto triplo

Nei Mondiali di atletica leggera di Tokyo arriva un'altra medaglia italiana dalle discipline di salto, stavolta d'argento. Andrea Dallavalle è vicecampione del mondo di salto triplo, dietro al portoghese Pedro Pichardo. A lungo quarto durante la finale, all'ultimo salto l'azzurro ha sfoderato la prestazione giusta, proprio quando stava per restare giù dal podio per un solo centimetro.

Il balzo da 17,64 metri gli era valso anche il primo posto momentaneo, ma il fenomeno Pichardo ha poi risposto con un clamoroso 17,91, battendolo di 27 centimetri e prendendosi il titolo mondiale. Lontano dalle medaglie il bronzo olimpico Andy Diaz, che si ferma al sesto posto, con la misura di 17,19, bloccato da dei problemi all'inguine, e rinuncia a saltare alla quinta prova.







