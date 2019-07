Mondiali di nuoto: oro per Quadarella nei 1500 stile libero

Un risultato storico per Simona Quadarella, che riesce a portarsi a casa la medaglia d'oro in 15’40”89, stabilendo così anche il record italiano nella disciplina. Secondo posto per la tedesca Sarah Kohler, mentre completa il podio la cinese Wang Jianjihae. Grande assente Katie Ledecky, fermata da un virus che l'ha costretta ai box anche nella gara dei 200 stile libero. L'azzurra in lacrime subito dopo la prova: "Non vedevo l'ora di entrare in acqua, non ci credevo. L'assenza della Ledecky? Sono rimasta un po' spiazzata perché non sapevo se era una cosa positiva o meno. Comunque un'opportunità, e la fortuna credo vada a chi la merita. Sono stati due anni difficili e speriamo di continuare a miglorare nei prossimi. Ogni volta che vinco ho sempre più voglia di vincere e mi diverto di più".

Dopo l'oro di Simona Quadarella arriva un'altra medaglia per l'Italia: Martina Carraro ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 rana con il tempo di 1'06''36 alle spalle della statunitense Lilly King, oro e alla russa Yulya Efimova.