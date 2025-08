MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 Mondiali di nuoto: Thomas Ceccon in finale nei 100 farfalla Penultima giornata di gare a Singapore

Mondiali di nuoto: Thomas Ceccon in finale nei 100 farfalla.

Penultima giornata di gare a Singapore. Olvera Ibarra fa l'impresa ed è oro nel trampolino 3 metri. Il messicano dopo l'argento di Fukuoka 2023 e il bronzo di Doha 2024 centra l'impresa scalzando la Cina dopo ben dieci edizioni. Il messicano si piazza davanti ai due cinesi Cao e Wang. Come sempre spettacolare ed estremamente combattuta la finale dei 100 metri stile donne con l'olandese Steenbergen davanti all'australiana O'Callagnan e alla statunitense Huske.

Prosegue il grande mondiale di Thomas Ceccon. L'azzurro chiude al terzo posto la semifinale dei 100 metri farfalla e si qualifica per la finalissima. 50.42 oltre all'ultimo atto di questa disciplina significano il nuovo record italiano. Lo svizzero Ponti e il canadese Liendo completano il podio. Nessuna sorpresa invece nella finale dei 200 rana con oro al cinese Qin suoer favorito, argento per il giapponese Watanabe e bronzo per l'olandese Corbeau.

Atto conclusivo anche per i 200 dorso che hanno visto il dominio dell'ungherse Kos davanti al sudafricano Coetze terzo il francese Ndoye. Non c'è stata storia nella finalissima dei 200 rana femminile con il distacco enorme tra l'americana Douglass e le sue avversarie che non hanno mai tenuto il ritmo della statunitense, oro in 2.18.50. E chiudiamo con la staffetta 4x200 che ha visto la Gran Bretagna garantirsi il gradino più alto del podio davanti ad Australia e Cina. Mondiali di nuoto che stanno andando verso la chiusura. Domani ultimo giorno.

