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Mondiali di scherma, doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre

Fiorettisti e spadiste conquistano il titolo a Hong Kong. Gli azzurri restano in vetta al medagliere con sette podi in quattro giorni

28 lug 2026
Mondiali di scherma, doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre

L’Italia conquista altri due ori ai Mondiali di scherma di Hong Kong e rafforza il primato nel medagliere. Sul gradino più alto del podio salgono il fioretto maschile e la spada femminile.

Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini confermano il titolo mondiale vinto a Tbilisi. Dopo aver eliminato Malesia, Brasile, Egitto e Giappone, gli azzurri superano in finale Hong Kong 45-44 al termine di una rimonta emozionante. Decisiva l’ultima stoccata di Bianchi, entrato nell’assalto conclusivo con quattro punti da recuperare.

Oro anche per Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio. Le campionesse olimpiche battono l’Estonia 31-30 dopo aver superato Australia, Svizzera, Hong Kong e Corea del Sud. Per la spada femminile italiana è il secondo titolo mondiale a squadre, 17 anni dopo Antalya 2009.

L’Italia sale così a sette medaglie: tre ori e quattro argenti, già più delle sei conquistate nella precedente edizione.




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